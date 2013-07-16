Херсонщина: 17-летний парень в реанимации после укуса змеи

В Херсонской области 17-летний парень госпитализирован в реанимацию после укуса змеи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Херсонской области, 15 июля в 20:40 в реанимационное отделение детской областной больницы в состоянии средней тяжести поступил 17-летний житель Херсона, которого укусила гадюка.

Установлено, что молодой человек во время отдыха с друзьями в местном в Гидропарке ради развлечения поймал змею и она его укусила.

По данным облуправления ГСЧС, в текущем сезоне в Херсонской области от укусов змеями пострадали 10 человек.