Херсонщина: 17-летний парень в реанимации после укуса змеи

13:02, 16 июля 2013
Новости регионов
0

Поймал ради развлечения

В Херсонской области 17-летний парень госпитализирован в реанимацию после укуса змеи.

 
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Херсонской области, 15 июля в 20:40 в реанимационное отделение детской областной больницы в состоянии средней тяжести поступил 17-летний житель Херсона, которого укусила гадюка.
 
Установлено, что молодой человек во время отдыха с друзьями в местном в Гидропарке ради развлечения поймал змею и она его укусила.
 
По данным облуправления ГСЧС, в текущем сезоне в Херсонской области от укусов змеями пострадали 10 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter