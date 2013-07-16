26-летний мужчина создал нарколабораторию в лесополосе Киева

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который создал нарколабораторию в лесополосе Киева.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, ранее судимый за совершение наркопреступлений, житель Сумской области изготовлял “амфетамин”.

Как отмечается в сообщении, задержанный рассказал правоохранителям, что рецепт изготовления амфетамина в «домашних» условиях нашел в Интернете, он не отличается особой сложностью, и все ингредиенты вполне доступны для приобретения. «Единственное, что было нужно для изготовления психотропного вещества под открытым небом - это проточная вода. Поэтому подобрав удобное место, сумчанин прожил целый месяц на природе у реки, продуктивно занимаясь уголовной деятельностью», - отметили в милиции.

Во время осмотра участка в указанной лесополосе работники милиции изъяли: водяной охладитель, стеклянную колбу, азотную и уксусную кислоты, остатки химических веществ, с помощью которых задержанный изготовлял психотропное вещество. Изъятые вещи и вещество направлены в научно-исследовательский экспертный центр Главного управления столичной милиции.

Материалы зарегистрированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.313 Уголовного кодекса Украины «Похищение, присвоение, вымогание оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием».

Продолжается досудебное расследование.