В Тернопольской области мужчина убил 2-летнего ребенка

В Тернопольской области мужчина убил двухлетнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, трагедия произошла в выходные в селе Торское Залещицкого района.

В райотдел внутренних дел сначала позвонил местный житель и сообщил о смерти двухлетнего сына его сожительницы.

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что пара гостила у родственника, празднуя его день рождения. По дороге домой мужчина начал цепляться к женщине из-за ревности, дома ссора переросла в драку. Женщина взяла на руки ребенка, думая, что сын отведет от нее тяжелую руку раздраженного мужчины. Но это его не остановило, мужчина выхватил малыша из рук матери, бросил на кровать, где продолжал избивать ребенка, пока мальчик не умер.

По предварительным данным, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Осознав содеянное, мужчина вызвал правоохранителей, сообщив им, что ребенка застал уже мертвым дома. Однако мать ребенка рассказала следователям правду.

Подозреваемый в тяжком преступлении задержан. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Правоохранители также выяснили, что 32-летний мужчина полгода назад вернулся в село из тюрьмы, где провел 8 лет за изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом.