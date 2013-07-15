В Севастополе 16 июля будут закрыты пляжи

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей и гостей города Севастополь, что 16 июля в связи с проведением работ по обезвреживанию немецкой 500-килограммовой авиабомбы пляжи будут закрыты для посещения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины в г. Севастополе, в частности, завтра с 4-х часов утра до момента окончания спецоперации запрещено посещение пляжей: Солнечный, Песочный, Хрустальный, Учкуевка, а также места отдыха возле воды на «Радиогорке», в Мартыновой бухте, Карантинной бухте, мыса «Коса Северная», бухты Севастопольской, всей прибрежной зоны, прилегающей к указанной территории.

Доступ на территорию заповедника Херсонес Таврический будет закрыт.

Также, учитывая меры безопасности, на момент проведения работ по обезвреживанию авиабомбы, внешний рейд города и Севастопольская бухта будут перекрыты для движения всех видов судов.

В сложной опасной операции будут задействованы пиротехники-водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, говорится в сообщении.