Перекинулась лодка: родители утонули, дочка спаслась

В Николаевской области в результате опрокидывания лодки в акватории Бугского лимана утонули 40-летняя женщина и 37-летний мужчина, а их 11-летней дочери удалось спастись.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС в Николаевской области, семья рыбачила в акватории Бугского лимана.

Происшествие произошло 14 июля около 20:20 на расстоянии около 1 км от берега из-за сильного удара волны.

Как рассказали в управлении, вся семья оказалась в воде. Каждый хватался за что только мог, чтобы только удержаться на воде. Отец почти сразу исчез под водой. Пластиковая лодка также пошла на дно. Никаких спасательных средств на лодке не было, поэтому 11-летней Юле вместе с матерью пришлось самостоятельно плыть к берегу.

"Сначала мать подталкивала дочь, а в один момент девочка обернулась и уже ее там не увидела. Девочка смогла и дальше держаться на воде. Она звала на помощь, пока ее не услышал мужчина, который тогда также находился на рыбалке", - сообщает облуправление ГСЧС.

Житель Николаева на своей лодке забрал девочку и доставил ее к берегу.

Мужчина знал девочку и ее семью, поэтому сразу отвез ее домой.

Девочка была очень напугана, не могла ничего объяснить. Родные пытались успокоить девочку. Только придя в себя, она смогла рассказать о страшном происшествии бабушке и дедушке.

Сейчас, поиски пропавших без вести родителей девочки продолжаются.