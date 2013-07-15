Львовщина: госпитализированы 19 иностранных военных

19 иностранных военнослужащих, которые принимают участие в международных учениях “Рэпид Трайдент-2013” во Львовской области, находятся на лечении в военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Причина их госпитализации – заболевания, связанные с привыканием к условиям местного климата, острые респираторные заболевания, незначительные вывихи и ушибы нижних конечностей, уточнили в Минобороны.

«Здоровью больных ничто не угрожает, их состояние стабильное», - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, в Минобороны опровергли информацию некоторых СМИ о массовом пищевом отравлении участников украинско-американских учений “Рэпид Трайдент-2013”, отметив, что она не отвечает действительности.

«При обязательном бактериологическом обследовании больных патогенная микрофлора не обнаружена. В ближайшее время госпитализированные военнослужащие вернутся в строй. Украинские военные медики продолжают работать в месте дислокации контингента учения», – сказал начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда.

Он также подчеркнул, что процесс приспособления человеческого организма к изменению климатических условий (адаптация) продолжается иногда от трех до пяти суток.

По данным Минобороны, в настоящее время участники учения “Рэпид Трайдент-2013” продолжают выполнять программу мероприятий в соответствии с расписанием занятий.

17 июля расписанием украинско-американского военного учения “Рэпид Трайдент-2013” предусмотрено проведение активных действий с десантированием личного состава из геликоптеров и самолетов, а также демонстрация других возможностей миротворческих подразделений, информируют в Министерстве обороны Украины.

В целом в учении принимают участие около 1300 военнослужащих из 19 стран-участниц.