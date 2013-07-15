Сумщина: 11-летний мальчик поджег свою 6-летнюю сестру

В городе Ромны Сумской области в больницу попала 6-летняя девочка с ожогами груди, шеи и правой руки, пострадавшая из-за шалостей своего 11-летнего брата.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел в то время, когда девочка вместе со своим старшим братом и отцом была дома.

«Мужчина с сыном занимались своими делами, а девочка играла рядом. Ее старший брат помогал отцу переливать бензин. В это время в детской голове возник вопрос: а что будет, если при переливании топлива воспользоваться зажигалкой? Недолго думая, он проверил это: незаметно от отца достал зажигалку и чиркнул. Немедленно возникло пламя, от которого, к сожалению, пострадала маленькая сестричка. Отец сразу отвез дочь в больницу», - сообщили в УМВД.

В настоящее время девочка проходит курс лечения.