Сумщина: 11-летний мальчик поджег свою 6-летнюю сестру
11:11, 15 июля 2013Новости регионов
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Отец был рядом
В городе Ромны Сумской области в больницу попала 6-летняя девочка с ожогами груди, шеи и правой руки, пострадавшая из-за шалостей своего 11-летнего брата.
Об этом УНИАН сообщили в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел в то время, когда девочка вместе со своим старшим братом и отцом была дома.
«Мужчина с сыном занимались своими делами, а девочка играла рядом. Ее старший брат помогал отцу переливать бензин. В это время в детской голове возник вопрос: а что будет, если при переливании топлива воспользоваться зажигалкой? Недолго думая, он проверил это: незаметно от отца достал зажигалку и чиркнул. Немедленно возникло пламя, от которого, к сожалению, пострадала маленькая сестричка. Отец сразу отвез дочь в больницу», - сообщили в УМВД.
В настоящее время девочка проходит курс лечения.
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