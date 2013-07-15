Одещина: в результате ДТП травмированы трое детей
10:44, 15 июля 2013Новости регионов
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Все пострадавшие доставлены в больницу
В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали 5 человек, в том числе 3 детей.
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.
Согласно сообщению, 12 июля примерно в 15.25 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь по автодороге «Кучурганы – Беляевка – Маяки - Овидиополь» в направлении пгт Овидиополь, отвлекся от управления и выехал за пределы проезжей части. В результате произошло опрокидывание транспортного средства.
Различные травмы получили водитель автомобиля и 4 пассажира - 31-летний мужчина, а также трое мальчиков: два 9-летних и годовалый.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
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