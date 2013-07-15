Во Львове ребенок тяжело травмировался, упав с качели

Во Львове 11-летний мальчик получил тяжелые травмы после падения с ненадлежащим образом обустроенной качели на детской площадке.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова.

Как отмечается в сообщении, трагический случай произошел «из-за халатности работников коммунального предприятия».

Прокуратурой Шевченковского района Львова начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины по факту служебной халатности должностных лиц одного из коммунальных предприятий. «Последние не обеспечили техническое обслуживание детской площадки, в связи с чем с ненадлежащим образом обустроенной качели упал 11-летний мальчик и получил тяжелые травмы. Ребенок направлен на лечение во Львовскую городскую коммунальную детскую клиническую больницу, где прооперирован, ему удалена селезенка», - говорится в сообщении.