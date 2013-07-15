Подростки получили тяжелые ожоги глаз на пенной вечеринке

В Евпатории два жителя Запорожья 13-ти и 14-ти лет получили химические ожоги глаз на пенной вечеринке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГосЧС, информация об инциденте в диско-баре на пляже №1 на Симферопольском шоссе поступила 12 июля.

"У 13-летнего мальчика - ожог І степени роговицы глаз, у 14-летнего - ожог ІІ степени", - говорится в сообщении.

После оказания первой медпомощи в евпаторийской больнице пострадавших перевели в детскую больницу имени Титова в Симферополе.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники милиции.