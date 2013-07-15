Подростки получили тяжелые ожоги глаз на пенной вечеринке
10:25, 15 июля 2013Новости регионов
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В Евпатории два жителя Запорожья 13-ти и 14-ти лет получили химические ожоги глаз на пенной вечеринке.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГосЧС, информация об инциденте в диско-баре на пляже №1 на Симферопольском шоссе поступила 12 июля.
"У 13-летнего мальчика - ожог І степени роговицы глаз, у 14-летнего - ожог ІІ степени", - говорится в сообщении.
После оказания первой медпомощи в евпаторийской больнице пострадавших перевели в детскую больницу имени Титова в Симферополе.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники милиции.
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