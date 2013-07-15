На 4-летнего мальчика упал фонарный столб: травмы тяжелые

В крымском городе Бахчисарай на ребенка упал кусок фонарного столба, мальчик получил тяжелую травму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму, инцидент произошел 11 июля в центре городе.

Правоохранители нашли на площади фрагмент столба диаметром 12 сантиметров. На краях трубы видны следы ржавчины. У 4-летнего мальчика - открытая черепно-мозговая травма.

"По предварительной информации, падение столба произошло в результате ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностными лицами комбината благоустройства Бахчисарая", - говорится в сообщении.

Милиция открыла уголовное производство. Расследование проводится по ч. 2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины (должностная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция статьи - от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением до 3 лет права занимать определенные должности.