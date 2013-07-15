На 4-летнего мальчика упал фонарный столб: травмы тяжелые
08:46, 15 июля 2013Новости регионов
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Открытая черепно-мозговая травма
В крымском городе Бахчисарай на ребенка упал кусок фонарного столба, мальчик получил тяжелую травму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму, инцидент произошел 11 июля в центре городе.
Правоохранители нашли на площади фрагмент столба диаметром 12 сантиметров. На краях трубы видны следы ржавчины. У 4-летнего мальчика - открытая черепно-мозговая травма.
"По предварительной информации, падение столба произошло в результате ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностными лицами комбината благоустройства Бахчисарая", - говорится в сообщении.
Милиция открыла уголовное производство. Расследование проводится по ч. 2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины (должностная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция статьи - от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением до 3 лет права занимать определенные должности.
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