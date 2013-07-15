В Сваляве в квартире 5-этажного дома сгорели дети
08:19, 15 июля 2013Новости регионов
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Причина устанавливается
В г. Свалява Закарпатской области при пожаре в квартире погибли три человека, из них двое детей (2009 и 2010 годов рождения).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник вчера, 12 июля, в 18.40.
Подразделами ГСЧС пожар ликвидирован в 20.00. Его причина устанавливается.
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