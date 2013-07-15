В Сваляве в квартире 5-этажного дома сгорели дети

В г. Свалява Закарпатской области при пожаре в квартире погибли три человека, из них двое детей (2009 и 2010 годов рождения).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник вчера, 12 июля, в 18.40.

Подразделами ГСЧС пожар ликвидирован в 20.00. Его причина устанавливается.