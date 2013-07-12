В Кировограде работает фотовыставка о туберкулезе

В Кировоградском областном художественном музее открылась фотовыставка «Путь к милосердию», посвященная больным туберкулезом. Автор серии портретов - фотограф Алина Ярославская,которая является координатором программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в Кировоградской области по направлению «Адвокация, коммуникация, социальная мобилизация».

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Ринита Ахметова "Развитие Украины", все фотографии сделаны в Кировоградской областной туберкулезной больнице. В основном, это портреты пациентов отделения химиорезистентных, сложных форм туберкулеза. Многие из героев фотографий – выходцы из мест лишения свободы, представители социально незащищенных слоев населения. Каждый портрет сопровождает история: сквозь призму черно-белых фотографий автор передает, что чувствует человек, который вместо полноценного лечения получает только одну таблетку и тает на глазах; какие мысли роятся в голове, когда вокруг только больничные стены; что есть у этих людей, кроме общения друг с другом.

«Выставка открылась в день, когда международное сообщество поддерживает жертв пыток. Люди, которым посвящена выставка, тоже являются жертвами пыток, но легальных – как физических, так и душевных", – рассказывает фотохудожница.

Фотографирует Алина Ярославская с 2011 года, работает в общественном секторе 10 лет, ей не безразличны социальные темы, поэтому и увлечение фотографией связала также со своей основной деятельностью. Помимо работы в программе «Остановим туберкулез в Украине», Алина также руководит Кировоградской областной благотворительной организацией «Открытое сердце».

Выставка будет открыта до 20 июля по адресу: г. Кировоград, ул.Большая Перспективная (К. Маркса), 60. Вход бесплатный.