Одещина: в одном из сел улица провалилась в катакомбы

В селе Усатово Беляевского района Одесской области 11 июля часть улицы провалилась в катакомбы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в 17.25 в службу «101» города Беляевка поступило сообщение о частичном обвале в катакомбы асфальтового покрытия улицы Шахтной в селе Усатово. Диаметр провала - около 12 м, глубина — 4 м.

Погибших и пострадавших нет.

В результате обрушения повреждена стойка трубы газоснабжения низкого давления (утечки газа не было) и участок сети водоснабжения. Водоснабжение восстановлено.

Движение по улице перекрыто.