Одещина: в одном из сел улица провалилась в катакомбы
17:19, 12 июля 2013Новости регионов
0
В селе Усатово Беляевского района Одесской области 11 июля часть улицы провалилась в катакомбы.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в 17.25 в службу «101» города Беляевка поступило сообщение о частичном обвале в катакомбы асфальтового покрытия улицы Шахтной в селе Усатово. Диаметр провала - около 12 м, глубина — 4 м.
Погибших и пострадавших нет.
В результате обрушения повреждена стойка трубы газоснабжения низкого давления (утечки газа не было) и участок сети водоснабжения. Водоснабжение восстановлено.
Движение по улице перекрыто.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter