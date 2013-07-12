В Харькове СЭС разрешила купаться в трех водоемах

В Харькове Госсанэпидслужба разрешила купаться в трех водоемах из шести.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Харьковское городское управление Главного управления Госсанэпидслужбы в Харьковской области.

По информации отдела коммунальной гигиены, согласно анализу отобранных в конце июня проб воды, купаться можно на пляже, арендованном ООО «Контакт Плюс», в Журавлевском гидропарке (недалеко от ресторана «Млын»), в водоеме Безлюдовского гидропарка и на пляжах Алексеевского лугопарка. Ни в одном из этих троих водоемов не обнаружен холерный вибрион.

Кроме того, пляжи на этих водоемах получили санитарные паспорта, которые свидетельствуют о том, что вода в водоемах возле этих пляжей отвечает нормам и там соблюдены все правила благоустройства, - очищено дно береговой зоны от камыша, приведены в порядок туалеты и упорядочена территория. Также на всех трех водоемах оборудованы пункты предоставления медицинской помощи.

В то же время на сегодняшний день не рекомендовано купаться в Петренковском, Основьянском водоемах и в Октябрьском гидропарке, поскольку вода в этих водоемах не соответствует нормам.

По информации управления, на территории таких пляжей установлены информационные таблички и указатели «Купание запрещено».

В Госсанэпидслужбе сообщили, что вода для лабораторных исследований для определения ее качества отбирается каждые 10 дней.