В Николаеве задержали наркоторговцев

В Николаеве сотрудники СБУ задержали трех человек, которые организовали на территории области изготовление и незаконный оборот психотропного вещества, – амфетамина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Кроме того, злоумышленники наладили канал контрабандных поставок наркотика в Россию, добавили в пресс-центре.

В частности, как отмечается в сообщении, 10 июля на одной из железнодорожных станций в поезде сообщением «Николаев-Москва» оперативники СБУ выявили и изъяли у проводника пакет, в котором было спрятано почти 300 граммов амфетамина. Наркотик был спрятан внутри DVD-проигрывателя и упакован как посылка. Проводник поезда о содержании пакета ничего не знал, он должен был только передать его получателю.

На следующий день в центре города СБУ задержала трех местных жителей, в том числе и человека, который планировал контрабандным путем отправить наркотик в РФ. Во время сбыта очередной партии амфетамина злоумышленники были задержаны с задействованеим бойцов спецподразделения «Альфа».

В ходе задержания один из наркоторговцев пытался убежать и создал на автодороге аварийную ситуацию. Во время спецоперации для остановки транспортного средства сотрудники УСБУ применили огнестрельное оружие, открыв огонь по колесам автомобиля, говорится в сообщении.

В ходе обыска задержанных, их автомобилей и помещений правоохранители выявили и изъяли еще 20 граммов амфетамина, 100 граммов марихуаны и электронных носителей со списком контактов покупателей наркотиков. В одном из помещений, которое принадлежало наркоделку, была обнаружена обустроенная нарколаборатория, в которой изъято специальное оборудование и приборы для изготовления психотропа, 3 литра прекурсора и два грамма готового для продажи «продукта».

В настоящее время трое задержанных наркоторговцев находятся под арестом, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения.