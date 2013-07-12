Почему в Ривне "скорые" ездили без спецсигналов

В Ривне автомобили скорой помощи несколько дней ездили не включая звуковую и световую сигнализацию, поскольку чиновник не разобрался в ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Виталия Бойко 11 июля под время пресс- конференции при участии заместителя начальника Ривненской областной ГАИ.

Бойко сообщил, что инцидент действительно имел место, "однако проблема решена, и машины скорой помощи будут использовать спецсигналы без препятствий".

По его словам, "сложилась ситуация, что главврач Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич не до конца разобрался в ситуации. Мы подали документы на лицензию, поэтому закрывать спецсигналы не было надобности. Тем более, что я договорился с начальником ГАИ, что пока мы не получим разрешения, нас не будут штрафовать".

Руководитель областного управления здравоохранения также сообщил, что руководитель подразделения, отвечающий за работу станции скорой помощи уже снят с должности.

Как сообщал УНИАН, 9 июля городской голова г. Ривне Владимир Хомко на заседании горисполкома сообщил, что обратится к Премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой урегулировать вопрос с использованием специальной сигнализации для машин скорой помощи, которые возникли в связи с реорганизацией медицинской отрасли.

Как отметил начальник управления здравоохранения Ривненского горисполкома Михаил Стыцишин, проблема заключается в том, что служба скорой помощи в настоящее время отошла к Областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Соответственно, нужно получить новые разрешения и лицензии на пользование специальными сигналами. Пока их нет, ГАИ запретила водителям таких автомобилей их использовать и может наложить штрафы. Из-за сложившейся ситуации, сегодня скорые помощи ездят по областному центру с «мигалками», замотанными мусорными мешками. И даже в экстренных случаях водители сирены не включают.