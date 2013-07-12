Черниговщина: детям не хватило места в лагере отдыха

В Черниговской области прокуратура проверяет обстоятельства, из-за которых группе детей не хватило места в лагере отдыха.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Черниговской области, 11 июля группа детей из Чернигова приехала на отдых в лагерь "Сузирья" в Коропском районе. Однако оказалось, что в лагере для детей нет мест. Предварительно установлено, что представители Черниговской городской исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности фонда и руководство лагеря не согласовали свои действия по заезду 48 детей на отдых.

В тот же день детей накормили и отправили домой. Части из них организован отдых в других оздоровительных лагерях области.

В пресс-службе подчеркнули, что прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащей организации отдыха детей из областного центра Черниговщины и по ее результатам виновные лица будут привлечены к ответственности, поскольку прокуратура держит на особом контроле состояние оздоровления и отдыха детей в летний период.