В киевском коллекторе отравились рабочие из Китая

Начато уголовное производство по факту отравления во время работы в коллекторе в столице трех граждан Китая, один из которых умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как напомнили в прокуратуре, трагедия произошла 11 июля во время проведения ремонтных работ в коллекторе фонтана на территории парка им. Заньковецкой, что по ул. Б. Васильковская, 117.

Предварительно установлено, что рабочие отравились угарным газом от работающей мотопомпы. Один из них погиб на месте, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, все пострадавшие являются гражданами Китая.

Уголовное производство открыто с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).