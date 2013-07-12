На Львовщине авто столкнулось с грузовиком, погибли 2 чел.

Во Львовской области вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля „ВАЗ” и 16-летняя пассажирка. Еще два человека травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, 11 июля вблизи села Банюнин Каменско-Бугского района на автодороге «Киев-Чоп» водитель автомобиля «ВАЗ», 51-летний житель Волынской области, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Тата». Вследствие ДТП погибли два человека - водитель легкового авто и его пассажир - 16-летняя жительница Волынской области.

Еще два человека были травмированы: водитель грузовика, 51-летний житель Пустомытовского района Львовской области и пассажир этого авто, 25-летний львовянин. У водителя медики диагностировали ушибы и кровоподтеки, а пассажир госпитализирован с переломом ноги.

Ведется расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.