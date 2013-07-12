7 из 11 столичных пляжей пригодны для отдыха

7 из 11 пляжей Киева получили паспорта соответствия и пригодны для эксплуатации, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Департамента благоустройства и охраны природной среды.

Теперь киевляне могут отдыхать на пляжах «Детский», «Золотой», «Радуга», «Черторый», «Венеция», «Предместная слободка» и «Молодежный».

Все 11 пляжей, которые учитываются на балансе КП «Плесо», ежегодно перед началом купального сезона обследуются водолазами Специализированной аварийной спасательно-водолазной службы и очищаются от посторонних предметов. После этого складывается паспорт подводной части акватории пляжа, акт водолазного обследования, карта измерения глубин дна, акт об устранении препятствий с дна акватории пляжа, который является неотъемлемыми частями паспорта каждого пляжа. В акватории всех 11 пляжей патрулируют спасатели и следят за безопасностью отдыхающих на воде.

В 2012 году также 7 пляжей получили санитарные паспорта, в 2011 – 4, в 2010 – 5, в 2009 году не было получено ни одного паспорта.