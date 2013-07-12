На Харьковщине 2-летний ребенок заблудился в кукурузном поле

В поселке Кобзаревка Валковского района Харьковской области двухлетнего ребенка, который заблудился в кукурузном поле, искали почти пять часов.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, об исчезновении ребенка в райотдел милиции заявила мать мальчика вчера, 11 июля, около 19:00.

По словам 26-летней женщины, несколько часов назад двухлетний мальчик вышел погулять вместе со своими старшими братьями, пяти и семи лет, и потерялся. Как объяснили дети, они вместе играли в кукурузном поле, а когда собрались домой, обнаружили исчезновение младшего брата. Самостоятельно его найти они не смогли, поэтому решили рассказать обо всем матери.

К поискам заблудившегося ребенка подключились все работники Валковской милиции, сотрудники соседних райотделов, а также работники МЧС, эксперты-криминалисты и кинологи. Активную помощь правоохранителям оказали местные жители. Всего в поисках ребенка были задействованы около 300 человек.

Поисковому отряду пришлось обойти более 50 га кукурузного поля, поиски длились почти 5 часов.

Мальчика живым и невредимым нашли около 24:00 в овраге на расстоянии около 1 км от его дома. При появлении взрослых ребенок очень обрадовался. Милиционеры завернули его в куртку и передали для осмотра врачам.

От имени руководства облуправления милиции, начальник управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Харьковской области Сергей Торопов, который руководил розыскной операцией, поблагодарил всех неравнодушных людей за активное участие в поисках малыша.

Сейчас состояние здоровья ребенка удовлетворительное, вместе с матерью мальчика поместили в детское отделение Валковской центральной районной больницы для полного обследования.