Во вчерашнем ДТП на Волыни было травмировано 36 человек

В соответствии с обновленными данными, в результате столкновения двух автобусов, произошедшего утром 11 июля в Волынской области, погибло восемь человек, из них – 1 ребенок (гражданин Беларуси) и 1 гражданин Болгарии (водитель туристического автобуса), 6 граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы 36 человек - из них: 26 граждан Беларуси (в том числе 17 детей), 1 гражданин Болгарии (водитель туристического автобуса), 9 граждан Украины (из них 2 детей).

Как сообщал УНИАН, 11 июля на автодороге М19 «Доманово - Ковель - Луцк» между селами Воля Любитовская и Волошки Ковельского района произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате чего погибло 8 человек (среди них двое иностранцев – 13-летний белорус и водитель автобуса гражданства Болгарии). Шестеро потерпевших находятся в отделении реанимации Ковельской ЦРБ в очень тяжелом состоянии. Шестеро погибших – граждане Украины - водитель автобуса и 5 женщин.