На Черниговщине 3 дня искали пенсионерку, которая пошла в лес

Утром, 11 июля, в с. Галайбино Борзнянского района Черниговской области найдена и доставлена домой 78-летняя жительница с. Пальчики Бахмачского района, которая 8 июля пошла в лес по ягоды и заблудилась.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черниговской области, к поискам пенсионерки были привлечены 10 работников пожарно-спасательного подразделения, 10 милиционеров и 19 местных жителей.

Также сообщается, что уже три дня ведутся поиски 66-летней жительницы с. Блистова Новгород-Северского района, которая ушла из дома 9 июля и также не вернулась.

В настоящее время к поискам женщины привлечены 5 работников пожарно-спасательного подразделения и четыре местных жителя.