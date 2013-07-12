В Черниговской области горит торфяник.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Так, вблизи пгт Замглай Репкинского района 11 июля загорелся торфяник на площади 2,2 га. По предварительным заключениям, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Сейчас тушение пожара продолжается. Угрозы населенным пунктам и лесным массивам нет.