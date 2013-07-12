В Крыму спасатели помогли 3 туристам спуститься с Аю-Дага

10:36, 12 июля 2013
Новости регионов
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Туристы из Ростова-на-Дону

В Крыму спасатели помогли трем туристам из России спуститься с горы Аю-Даг.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 11 июля в 10:55 неподалеку от пгт Партенит (Алуштинский городской совет) трое туристов - жители российского города Ростов-на-Дону - не смогли самостоятельно спуститься с горы Аю-Даг, и вызвали помощь.

В 11:30 спасатели нашли туристов и вывели их в безопасное место. Работы выполняли работники Ялтинского аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в АР Крым.

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