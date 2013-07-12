На Донеччине выявили и уничтожили крупный посев конопли

В Донецкой области правоохранители выявили и уничтожили крупный посев конопли на 500 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Волновахском районе была выявлена очередная крупная плантация конопли - на 2 га земли произрастало примерно 900 тысяч кустов, похожих на каннабис. Около 60 были кустов изъяты и направлены на экспертизу, остальные с помощью сельскохозяйственной техники уничтожены на месте путем дробления и взрыхления почвы. По данному факту на текущей неделе открыто уголовное производство, принимаются меры к установлению хозяев плантации, планировавших заработать на ней около 0,5 млрд. гривен.

Правоохранители отметили, что на сотрудника лесничества, на землях которого был выявлен этот посев, на основании ст.106-1 ч.2 (Непринятие землепользователями или землевладельцами на закрепленных за ними земельных участках мер по уничтожению дикорастущей конопли или снотворного мака) КУоАП составлен административный материал.

В сообщении напомнили, что в целом только за один месяц (июнь) проведения операции «Мак» сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в области было выявлено 70 незаконных посевов наркосодержащих растений площадью примерно 73 гектара. По всем фактам открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.