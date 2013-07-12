В Харькове психбольная выбросилась из окна супермаркета
Находилась на учете в психбольнице
В Харькове психически больная женщина выбросилась из окна супермаркета.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, вчера, 11 июля, около 12:00 женщина выпала с высоты 3-го этажа торгового центра по улице Академика Павлова. Она погибла на месте.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой установили, что потерпевшей является 56-летняя женщина. Тело без признаков насильственной смерти было направлено в морг.
Согласно записям видеокамер наблюдения, женщина намеренно покончила жизнь самоубийством.
Впоследствии милиция выяснила, что она находилась на учете в Харьковской психиатрической больнице.
Это происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Милиция выясняет все обстоятельства происшествия.