В Киеве рабочий погиб от отавления угарным газом

Сегодня в Киеве от отравления угарным газом погиб рабочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, в парке по улице Красноармейской, 121, рабочие при отладке работы фонтанов решили откачать из канализационного люка воду с помощью мотопомпы. Вместе с мотопомпой они спустились в канализацию и наблюдали за процессом. От угарного газа, исходившего от работающей мотопомпы мужчинам стало плохо. Спасательный отряд с помощью веревки вытянул рабочих из люка. Одного из них отправили в больницу. Другой мужчина погиб.