В Винницкой области в лесу обнаружено 26 боеприпасов

В городе Гнивань Винницкой области в лесном массиве недалеко от местного хлебоприемочного предприятия обнаружено 26 боеприпасов и 4 взрывателя времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 10 июля в 15:00 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части пгт Тывров поступило сообщение о том, что в г. Гнивань в лесном массиве недалеко от местного хлебоприемочного предприятия по ул. Промышленная во время земляных работ поисковой общественной организацией «Союз ветеранов разведки ВМФ» были обнаружены предметы, похожие на артиллерийские боеприпасы.

На место происшествия сразу выехала группа разминирования отряда специального назначения, которая установила, что данные предметы являются артиллерийскими снарядами калибра 105 мм

Пиротехники во время дополнительного тщательного обследования территории обнаружили 26 боеприпасов и 4 взрывателя времен II мировой войны. Поисковые работы продолжаются.

Обезвреживание опасных предметов проведено в специально отведенном месте.