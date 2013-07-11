В Севастополе в море спасли мужчину

В Севастополе сегодня спасли мужчину, решившего на спор переплыть Камышовую бухту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Севастополе, в 7.30 11 июля по телефону «101» местные жители сообщили о том, что в Гагаринском районе в Камышовой бухте человека унесло в море. По месту вышел катер «МЧС» со спасателями на борту. Семь специалистов аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГСЧС обследовали акваторию бухты, и на расстоянии 600 метров от берега обнаружили на воде обессиленного мужчину. Водолазы погрузили спасенного на борт и передали на берегу родственникам, которые уже потеряли надежду на его возвращение.

Как рассказал начальник группы водолазно-спасательных работ отряда спецназначения Владимир Кудрявцев, прибывший на место одним из первых, ранним утром компания из четырех человек отдыхала на берегу Камышовой бухты, на так называемом пляже «Кубы». Один из мужчин (местный житель 1985 года рождения) решил на спор переплыть бухту - от пляжа до территории предприятия «Югторсан». Люди, оставшиеся на берегу, потеряли его из виду, не могли дозваться и звали на помощь. К счастью, они вовремя вызвали спасателей.

Место происшествия – территория Морского рыбного порта, где категорически запрещен отдых на воде.

С начала года в Севастополе на воде погибло 9 человек, спасено – 17, из них двое детей.