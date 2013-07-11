В Житомирской области повесился 8-летний мальчик
12:35, 11 июля 2013Новости регионов
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Следов насилия не нашли
В Житомирской области повесился восьмилетний мальчик.
Как сообщила УНИАН сотрудник Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, трагедия произошла в селе Новые Белокоровичи Олевского района.
«Вечером, 9 июля, в Олевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в селе Новые Белокоровичи местный житель, 2005 года рождения, покончил жизнь самоубийством через повешение. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая начала проверку и выяснение всех обстоятельств случившегося. Известно, что мальчик раньше уже совершал попытки самоубийства», - сказала Номерчук.
Следов насилия над ребенком в результате первичных проверок не обнаружено.
По данному факту правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства трагедии.
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