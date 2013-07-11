Харьковщина: растет количество клещей с болезнью Лайма

В Харьковской области увеличилось количество клещей, зараженных возбудителями болезни Лайма.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Госсанэпидслужбы в Харьковской области Татьяну Тонкошкур.

По ее сведениям, на сегодняшний день в области зарегистрировано 8 случаев заболевания клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, из них 6 – в городе Харькове и по одному в Змиевском и Волчанском районах.

Тонкошкур отметила, что лаборатория Госсанэпидслужбы области проводит исследование клещей на возбудителя боррелиоза. По сравнению с прошлым годом заметно увеличились количество позитивных результатов: в прошлом году их было 14%, в нынешнем – 30%. Всего в этом сезоне было исследовано более 500 клещей.

Она подчеркнула, что если люди получили позитивный результат при исследовании клеща, обязательно нужно обратиться к врачу-инфекционисту для назначения курса профилактического лечения антибиотиками.

«Инкубационный период длительный, и есть такие случаи, когда человек, запустив болезнь, долго ходил по разным специалистам, поскольку симптомы очень многообразные. Результат боррелиоза не утешительный – поражение всей нервной системы, а также сердечно-сосудистой системы», – отметила Тонкошкур.

Справка УНИАН. Боррелиоз (болезнь Лайма) является полисистемным заболеванием инфекционной природы, вызывается спирохетой Borrelia burgdorferi, которая передается людям через укусы клещей. Это заболевание широко распространено, однако имеет высший уровень заболеваемости в определенных географических зонах и, как правило, наблюдается в летние месяцы.

Типичным первичным проявлением боррелиозной инфекции является хроническая мигрирующая эритема, покраснение кожи, которое появляется вокруг места укуса клеща и распространяется от него в виде расширяющего круга. Покраснение сопровождается общими симптомами, напоминающими грипп с лихорадкой, ознобом, головной болью и рвотой.

Через несколько недель или месяцев после укуса клеща может развиться ряд разных симптомов. Это, в первую очередь, неврологические проявления: менингит, энцефалит, асимметричный полиневрит, парез черепно-мозговых нервов, лимфоцитарный менингорадикулоневрит. Часто также наблюдаются артриты, особенно коленных суставов, и нелокализованные боли костей, суставов и мышц.

Типичным проявлением боррелиозной инфекции на последней стадии является хронический рецидивирующий эрозийный артрит, хронический атрофический акродерматит и прогрессирующий энцефаломиелит, который может протекать по типу множественного склероза.