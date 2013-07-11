В Киеве усилили опеку над молодыми мамами и детьми

За последнее время городские службы социальной защиты значительно усилили опеку над детьми из неблагополучных семей, детьми-инвалидами, молодыми женщинами, оказавшимися в сложных семейных обстоятельствах. Это стало возможным благодаря значительному расширению штата социальных работников, которые непосредственно занимаются работой с такими людьми, сообщил журналистам заместитель главы Киевской горгосадминистрации Виктор Корж.

По его словам, еще несколько лет назад одной из главных проблем в сфере социальной защиты граждан была кадровая: в соцслужбах попросту не хватало работников для того, чтобы на должном уровне оказывать помощь социально незащищенным.

«Буквально в прошлом-позапрошлом году эта проблема была решена. В рамках работы по реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича, в частности инициативы «Дети – будущее Украины», мы смогли расширить штат социальных работников. В Киеве штат только районных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи увеличился в общей сложности более чем на двести человек. Кроме того, появились новые социальные проекты, которые город реализует совместно с благотворительными фондами. Например, два центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с инвалидностью, недавно открытая социальная квартира для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», – рассказал Виктор Корж.

По его словам, реализация инициатив главы государства позволила достичь количественных и качественных показателей в работе соцслужб. «По результатам первого квартала нынешнего года мы в десять раз увеличили охват поддержкой семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Город оказывает помощь почти восьми тысячам таких семей», – рассказал Виктор Корж.

По его словам, на достигнутом столичная власть останавливаться не собирается. «Сегодня руководитель города Александр Павлович Попов требует расширения центров социальной защиты. В данное время город работает над проектом создания в Киеве Центра матери и ребенка. В таком центре женщины, которые из-за сложных жизненных обстоятельств намеревались отказаться от ребенка, получают временное жилье, социальное сопровождение. И в итоге это способствует сохранению семей и воспитанию детей родными мамами», – отметил Виктор Корж.