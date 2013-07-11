В цистерне с бензином утонул 32-летний работник АЗС

В Березнеговатском районе Николаевской области в емкости с бензином утонул работник автозаправочной станции. Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

9 июля в дежурную часть Березнеговатского РО УМВД Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции произошел несчастный случай.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 32-летнего работника этой же АЗС в емкости с бензином. Также на вызов прибыл спецотряд работников Главного управления ГСЧС в Николаевской области, сотрудники которого и вытащили погибшего.

По словам работников предприятия, умершего начали искать после того, как пришел его напарник, который должен был принять у него дежурство. Оператор АЗС достаточно долго искала пропавшего, в служебные обязанности которого входила непосредственная заправка автомобилей.

Во время поисков напарник обратил внимание на то, что полуоткрыта крышка цистерны, в которой хранится топливо и которая находится полностью в земле. Заглянув внутрь, мужчина увидел пропавшего работника, который плавал на поверхности бензина, а рядом с ним находилась канистра.

Осмотрев тело умершего, эксперт предварительно установил, что смерть могла наступить от удушья парами бензина.

Сейчас тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит окончательную причину смерти.

Правоохранители Березнеговатского райотдела милиции проводят проверку по факту.