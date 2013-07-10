В Киеве из-за жары отменили продуктовые ярмарки

Проведение сельскохозяйственных ярмарок в Киеве из-за жары временно прекращено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Укргидрометцентра, в июле дневная температура воздуха на территории Киева будет составлять в среднем более 30°.

Учитывая рекомендации Главного управления ветеринарной медицины в городе Киеве и Госсанэпидслужбы Украины в г. Киеве по транспортировке, реализации сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения, с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей принято решение о временном прекращении проведения продовольственных ярмарок в будние и выходные дни в течение июля.

При снижении температуры окружающей среды проведение ярмарочных мероприятий будет возобновлено.