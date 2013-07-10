В Киеве из-за жары отменили продуктовые ярмарки
17:32, 10 июля 2013Новости регионов
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Профилактика кишечных заболеваний
Проведение сельскохозяйственных ярмарок в Киеве из-за жары временно прекращено.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Укргидрометцентра, в июле дневная температура воздуха на территории Киева будет составлять в среднем более 30°.
Учитывая рекомендации Главного управления ветеринарной медицины в городе Киеве и Госсанэпидслужбы Украины в г. Киеве по транспортировке, реализации сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения, с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей принято решение о временном прекращении проведения продовольственных ярмарок в будние и выходные дни в течение июля.
При снижении температуры окружающей среды проведение ярмарочных мероприятий будет возобновлено.
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