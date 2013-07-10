В Черкасской области массово отравились студенты КНУ

Сегодня около 08:30 в приемное отделение Каневской центральной районной больницы с жалобами на повышение температуры, тошноту обратились десять студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все студенты проходят производственную практику в Каневском природоохранном заповеднике.

По состоянию на 10:30 в инфекционное отделение Каневской центральной районной больницы с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализировано 15 человек.

Причина заболевания сейчас устанавливается. В настоящее время проводится заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Каневской райгосадминистрации.