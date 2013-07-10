В Черкасской области массово отравились студенты КНУ
16:14, 10 июля 2013Новости регионов
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Все госпитализированы
Сегодня около 08:30 в приемное отделение Каневской центральной районной больницы с жалобами на повышение температуры, тошноту обратились десять студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все студенты проходят производственную практику в Каневском природоохранном заповеднике.
По состоянию на 10:30 в инфекционное отделение Каневской центральной районной больницы с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализировано 15 человек.
Причина заболевания сейчас устанавливается. В настоящее время проводится заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Каневской райгосадминистрации.
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