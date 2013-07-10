Во Львовской области змея укусила 58-летнюю женщину

Во Львовской области змея укусила 58-летнюю жительницу села Должки Сколевского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, 9 июля женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом – укус змеи в кость руки. Состояние потерпевшей средней тяжести.

Как отмечается в сообщении, в течение июля во Львовской области от укусов змей уже пострадало 9 человек.