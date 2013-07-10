Житомирщина: женщина попала в реанимацию после укуса змеи

В Житомирской области вчера женщина попала в реанимацию после укуса змеи

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, 9 июля в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы с диагнозом укус змеи медики госпитализировали 47-летнюю жительницу села Белокоровичи Олевского района Житомирской области.

Сообщение спасателям поступило из приемного отделения больницы. Пресмыкающееся напало на женщину, когда та собирала в лесу ягоды.

По словам медиков, женщина обратилась за помощью к врачам поздно, поскольку, прибыв больницу, она стала терять пульс.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в последнее время участились случаи, когда змеи нападают на людей в лесу, особенно часто это случается в период сбора ягод.