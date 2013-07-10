Договор о реконструкции Болградской ЦРБ признан незаконным

В Одесской области суд признал незаконным договор на 34 млн грн о реконструкции районной больницы харьковским предприятием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно данным пресс-службы, на текущей неделе хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск прокурора Болградского района в интересах государства к частному харьковскому предприятию, работающему в сфере строительства, и коммунальному предприятию «Болградская центральная районная больница».

«Решение комитета по конкурсным торгам и договор, заключенный между указанными предприятиями на сумму свыше 34 млн грн, признаны недействительными. В результате правозащитной деятельности прокуратуры не допущено незаконное использование бюджетных средств, выделенных на ремонтные работы по реконструкции незавершенного корпуса здания Болградской центральной районной больницы», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в мае Хозяйственный суд Одесской области начал рассмотрение искового заявления прокурора Болградского района в интересах государства в лице департамента капитального строительства областной государственной администрации к частному харьковскому предприятию и коммунальному предприятию «Болградская центральная районная больница».

Исковые требования заключаются в признании недействительным решения комитета по конкурсным торгам от 28 августа 2012 года и договора от 18 сентября 2012 года, заключенного между указанными предприятиями на сумму свыше 34 млн грн.

Основание для подачи иска - нарушения, выявленные в ходе проведенной прокуратурой Болградского района проверки соблюдения бюджетного законодательства.