Два района Львова и город Городок остались без воды

Вследствие аварии на магистральном водогоне два района Львова, жители города Городок и двух сел остались без водоснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, авария произошла вечером 9 июля на магистральном водогоне «Городок-Львов» вблизи села Бартатова вследствие чего сегодня прекращено водоснабжение с 10.00 до 22.00 Железнодорожного района и жилого микрорайона Левандовка в городе Львове, а также города Городок, сел Лапаевка и Холодная Вода.

«Магистральный водогон «Городок-Львов» вблизи села Бартатова построен еще в 1956 году и сейчас находится в аварийном состоянии. Ежегодно здесь случается несколько серьезных аварий. Полной замены требуют 7 км участка водогона диаметром 920 мм. Проектно-сметная документация на замену водогона была разработана еще в 2004 году, и уже тогда это стоило свыше 16 млн. грн. Конечно, сейчас смета требует корректировки. Однако самостоятельно «Львовводоканал» не сможет профинансировать такие работы. Надеемся на помощь государства, поскольку техническое состояние водогона ежегодно ухудшается, а количество аварий непрестанно растет», – отметил главный инженер ЛМКП «Львовводоканал» Игорь Сенькив.