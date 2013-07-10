В Харьковской области нашли и обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, авиабомбы ФАБ-50 были найдены 9 июля в разных местах.

Одну из них нашел местный житель, который косил траву близ поселка Солоницевка Дергачевского района на расстоянии 100 м от железнодорожного пути «Харьков-Золочев». Взрывоопасный предмет почти полностью находился на поверхности земли.

Другую подобную бомбу нашел житель села Первомайское Печенежского района, который шел через хвойную лесополосу и увидел ее хвостовик.

Пиротехники обезвредили оба боеприпаса на специальных подрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.