В Харьковской области нашли и обезвредили две авиабомбы
12:30, 10 июля 2013Новости регионов
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Отголоски войны
В Харьковской области нашли и обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, авиабомбы ФАБ-50 были найдены 9 июля в разных местах.
Одну из них нашел местный житель, который косил траву близ поселка Солоницевка Дергачевского района на расстоянии 100 м от железнодорожного пути «Харьков-Золочев». Взрывоопасный предмет почти полностью находился на поверхности земли.
Другую подобную бомбу нашел житель села Первомайское Печенежского района, который шел через хвойную лесополосу и увидел ее хвостовик.
Пиротехники обезвредили оба боеприпаса на специальных подрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.
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