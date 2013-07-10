Запорожье: бензовоз столкнулся с авто, погибли 4 человека

Сегодня в 10:06 на автодороге Орехово–Запорожье столкнулись бензовоз и легковой автомобиль «Volkswagen Transfer».

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП 4 человека погибли, 2 пострадали.

На автополотно вылилось 5 т бензина.

На место вызова прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При помощи специальных инструментов пострадавшие и погибшие были вызволены из салонов обоих автомобилей.

Были проведены работы по размыванию бензина.