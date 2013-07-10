Запорожье: бензовоз столкнулся с авто, погибли 4 человека
12:27, 10 июля 2013Новости регионов
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Два человека травмированы
Сегодня в 10:06 на автодороге Орехово–Запорожье столкнулись бензовоз и легковой автомобиль «Volkswagen Transfer».
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП 4 человека погибли, 2 пострадали.
На автополотно вылилось 5 т бензина.
На место вызова прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При помощи специальных инструментов пострадавшие и погибшие были вызволены из салонов обоих автомобилей.
Были проведены работы по размыванию бензина.
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