Во Львовской области количество случаев ВИЧ выросло на 50%

Во Львовской области за 5 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией выросло на 50,1% - до 213 случаев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, в отличие от 2012 года – в текущем году наблюдается рост количества зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции: за 5 месяцев 2013 года в области зарегистрировано 213 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией/СПИД против 140 случаев ВИЧ-инфекции за 5 месяцев 2012 года.

По информации ОГА, возросла также доля больных, выявленных в стадии СПИДа (значительная часть людей обращаются для первичного обследования на антитела к ВИЧ в учреждения здравоохранения при наличии клинических показаний): с 45% в 2012 году до 48,8% в текущем году.

Анализ эпидемической ситуации показывает, что в области инфекция особенно распространяется среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). Эта группа остается ведущей силой эпидемии, поскольку потребители инъекционных наркотиков в 60-80% являются половыми партнерами лиц, которые были инфицированы ВИЧ, и не употребляют наркотики, отмечается в сообщении.

Под диспансерным наблюдением в учреждениях здравоохранения Львовской области по состоянию на 1 июня 2013 года находится 2386 человек, в том числе в стадии СПИДа – 669 человек.

За все время эпидемии (1989 – 2013 гг.) от заболеваний, обусловленных СПИДом, во Львовской области умер 451 человек.