В Житомирской области в пруду утонула 11-летняя девочка.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, сообщение о вероятном утоплении в водоеме 11-летней девочки – жительницы села Малые Коровицы Чудновского района - поступило спасателям Чуднова 7 июля.

Спасатели установили, что в тот день девочка с двумя мальчиками без разрешения пошла искупаться в местном пруду. Заплыв на глубину, она стала тонуть, и позвала на помощь. Ребята бросились спасать девочку, однако она начала их "тащить" под воду. Испугавшись, мальчики побежали в село звать на помощь. Когда прибежали взрослые, девочки уже не было видно на поверхности.

Найти тело ребенка удалось лишь на следующий день водолазам из Житомира.

Официальную причину смерти девочки выяснили после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Согласно сообщению пресс-службы, в целом в Житомирской области с начала года на водных объектах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей.