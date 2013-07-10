В Крыму в канал съехал автомобиль, погибли 2 человека
11:22, 10 июля 2013Новости регионов
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Водитель не справился с управлением
В Красноперекопском районе Крыма в Северо-Крымский канал 9 июля съехал автомобиль, погибли два человека.
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГосЧС, «по предварительной версии, во время движения автомобиля ВАЗ 2106 у него было повреждено заднее правое колесо, водитель не справился с управлением и съехал в канал".
Как говорится в пресс-релизе: "Машина находилась на глубине около 3 метров, в салоне авто обнаружены 2 человека. Погибшими оказались жители крымского села Братское». Спасатели вытащили легковушку на берег.
Сотрудники прокуратуры и милиции проводят следствие.
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