В Крыму в канал съехал автомобиль, погибли 2 человека

В Красноперекопском районе Крыма в Северо-Крымский канал 9 июля съехал автомобиль, погибли два человека.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГосЧС, «по предварительной версии, во время движения автомобиля ВАЗ 2106 у него было повреждено заднее правое колесо, водитель не справился с управлением и съехал в канал".

Как говорится в пресс-релизе: "Машина находилась на глубине около 3 метров, в салоне авто обнаружены 2 человека. Погибшими оказались жители крымского села Братское». Спасатели вытащили легковушку на берег.

Сотрудники прокуратуры и милиции проводят следствие.