Во Львовской области продолжаются поиски двух подростков, пропавших во время купания в реке Стрый.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным сиутациям, 8 июля возле села Явора Турковского района четверо подростков (1998 - 2000 г.р., жители села Розлуч) отдыхали и купались в реке. Позже один подросток вернулся домой, а остальные пропали. Во время поиска на берегу реки были найдены их вещи и мобильные телефоны.

В 16.10 9 июля водолазы Львовской центральной спасательной службы тело одного подростка нашли и подняли из воды.

По состоянию на 7.00 среды, 10 июля, поиски еще двух подростков продолжаются. К поискам привлечены поисково-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС во Львовской области, работники милиции, местные жители и водолазная группа.