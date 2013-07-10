В реке Стрый нашли тело одного из трех пропавших подростков

Водолазы Львовской центральной спасательной водолазной службы сегодня, 9 июля, в 16.10 нашли в реке Стрый тело одного из трех подростков, исчезнувших накануне во время купания.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, в Львовской области ищут трех подростков, жителей села Розлуч Турковского района, которые 8 июля около 13.00 пошли искупаться в реке Стрый, и не вернулись.