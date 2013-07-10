В реке Стрый нашли тело одного из трех пропавших подростков
08:58, 10 июля 2013Новости регионов
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Исчезли вчера во время купания
Водолазы Львовской центральной спасательной водолазной службы сегодня, 9 июля, в 16.10 нашли в реке Стрый тело одного из трех подростков, исчезнувших накануне во время купания.
Об этом сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал УНИАН, в Львовской области ищут трех подростков, жителей села Розлуч Турковского района, которые 8 июля около 13.00 пошли искупаться в реке Стрый, и не вернулись.
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