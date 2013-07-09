Киевский центр охраны материнства будут реорганизовать

В рамках Национального проекта «Новая жизнь - новое качество материнства и детства» на реорганизацию коммунального заведения «Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка» из государственного бюджета выделят 22 миллиона гривень.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, уже в следующем году центр будет работать как современный перинатальный центр.

В ведомстве отметили, что на выделенные средства будет приобретено медицинское и компьютерное оборудование, а за счет благотворительного фонда - на сумму более 4 миллионов гривень - будет оснащено соответствующей аппаратурой отделение интенсивной терапии новорожденных.

По словам главного врача заведения Ларисы Журавлевой, в конце 2013 года Киевский центр охраны здоровья матери и ребенка будет закрыт на реконструкцию. В Киеве, на Баговвутовской, пациентов будет принимать лишь поликлиническое отделение, остальные структуры будут переведены в Бровары и Вышгород, но уже через год здесь заработает перинатальный центр.