В Тернополе создали группу с психологом для погашения агрессии

При Тернопольском областном управлении милиции создали группу с психологом, которая выезжает на резонансные случаи для погашения человеческой агрессии.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника областного управления милиции, начальник милиции общественной безопасности Василий Облещук, группу создали на минувшей неделе после событий во Врадиевке, где работники райотдела изнасиловали местную жительницу.

«В состав группы входят психолог, следователь и кадровый работник. Группа оперативно выезжает на резонансные события, особенно те, где есть конфликт между властными структурами или работниками милиции и гражданами, чтобы предотвратить агрессивные проявления и беспорядки. Потому что сейчас разная реакция: где-то не так подошел, что-то не так сказал. А между правоохранителями и гражданами должно быть понимание, потому что все мы живем в нашей области, и нам еще здесь долго жить и вместе работать», – сказал Облещук.

По его словам, группа действует круглосуточно, ее создание является инициативой областного управления милиции.

Он добавил, что после событий в Николаевской области жители области порой стали агрессивнее реагировать на правоохранителей, хотя такая реакция не носит массовый характер.

«Сейчас люди стали более придирчиво реагировать на те события, где задействован инспектор ГАИ, участковый инспектор, следователь. Даже вполне законное требование работника правоохранительных органов может повлечь неадекватную реакцию. Но это – единичные случаи. В оперативном плане не стало сложнее. Все, как и было», – заверил Облещук.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

1 и 2 июля во Врадиевке состоялись массовые акции граждан, которые требовали задержать капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала Дрыжака. 3 июля Центральный районный суд Николаева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальника Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби.

5 июля суд принял решение арестовать на 60 суток заместителя начальника Врадиевского РОВД Михаила Кудринского, задержанного в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.

В отношении задержанного было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия либо болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).